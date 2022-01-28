DHA

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nden geçen Oltu Çayı'nda kurulan köprünün altında anne ve 3 yavru su samuru görüldü.

DHA'nın haberine göre su içinde yiyecek arayan su samuru ailesinin, zaman zaman geri çekilmesiyle ürktüğü sanıldı.

Oltu Çayı'nda aşağı yukarı giderek yiyecek arayan anne su samurunun çıkardığı sesler ise çevredekilerin ilgisini çekti.

İlk defa Oltu Çayı'nda su samuru görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalıştı.

Nesli tükenmekte olan su samurlarını ilk defa gördüğünü belirten Oğuzhan Önal, heyecanlandığını söylerken Barış Bektaş ise "İlk defa su samuru gördük. Bu hayvanları korumamız lazım" diye konuştu.

'OLTU ÇAYI'NIN TEMİZ TABİAT PARÇASI OLDUĞUNU GÖSTERİR'

Su samurunun görüldüğü yerlerin temiz habitata sahip olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, "Oltu Çayı, el değmemiş yerlerden; suları ve besini azalmamışsa hala orada su samurları korunuyor demektir. Bu anlamda Oltu Çayı'nda avcılık faaliyetleri bakımından da korunması gerekir. Su samuru şemsiye bir türdür. O türü korumakla biyolojik çeşitliliği koruruz, suyun varlığını koruruz.

Böylece içinde yaşayan omurgasız hayvanların ve diğer canlıları da korumuş oluruz. Aynı zamanda karada yaşayan bazı kemirici hayvanlar ile kuşların da su ihtiyaçları karşılanmış ve su samurunun besin kaynakları yok olmamış olur. Su samuru aynı zamanda gösterge bir türdür. Bize bulunduğu yerden hala hayatın devam ettiğine işaret eder. Oltu Çayı'nın temiz tabiat parçası olduğunu gösterir. Ekosistemin bozulmadığına da işaret eder. Su samuru mükemmel yüzücüdür. Besin olarak başta alabalık olmak üzere diğer balık türlerini tercih eder" dedi.

Prof. Dr. Albayrak, kuraklık nedeniyle su samurlarında yer değişikliğinin her zaman gözlenebilir olduğunu da belirterek, "Bu yıl Oltu Çayı'ndaki kuraklık, suyun hemen hemen yok olması, su samurlarını Çoruh Nehrine yönlendirmiş olabilir ya da az sayıda kalan su samuru ailesinin burada gizlenmiş olabileceğine de işaret eder. Bu kış yağan yoğun karla suya kavuşan Oltu Çayı'na su samurlarının dönüşü başlamış olabilir" diye konuştu.