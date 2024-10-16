Oltayla 45 kiloluk balık yakaladı

Kendisinin profesyonel olmadığını dile getiren Gözüküçük, "Allah'tan takımlarım güzel bağlanmıştı. Oltayı kırmadan, boğuşarak ve zaferle dev balığı çıkarttık. Balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık kol kaldırmıyordu, tartamadık. 45 kilogramın üstünde bir balık. Ayrıyeten yani zaten normal bir eften püften bir oltayla çekilecek gibi bir balık değil. Kimse bu kadar büyük balık çıkacağını bilemiyordu. Bekle bekle aşağıdan bir tane kaya parçası, bir tekne, bir batık çıkartıyor çünkü artık ya olta kopacak ya aşağıdaki gelecekti ama sonunda çıktı. Canlı palamut balığına vurdu, tek bir iğne saplanmıştı. Yemi parçalamış. Adamakıllı yiyememiş bile ama tek iğneyle de çıkartmayı başardık" ifadelerini kullandı.