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        Haberler Gündem Güncel Ölmek üzere olan balıklar kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Kuruyan göldeki balıklar kurtarıldı, başka bir göle nakledildi

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yayla turizmi ve tarımsal sulamada kullanılan Kolak Gölü, kuraklığın etkisiyle kurudu. Balçığın arasında can çekişen balıklar, belediye ve balık üreticileri tarafından kurtarılarak başka bir gölede nakil edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:57
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          Denizli kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan Çameli ilçesinin Kolak Mahallesinde bulunan Kolak Gölü, tarımsal sulamada kullanılmasının yanı sıra yayla ve karavan turizmi için tercih edilen merkezlerin başında geliyor.

        • 2

          350 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan göl hem bölge çiftçisinin tarımsal sulama hem de doğal yaşamdaki canlıların ihtiyacının karşılıyor.

        • 3

          Piknik yapmak isteyenler için oturma alanları, çeşme, otopark ve doğaseverler için de yürüyüş yolları bulunan göl, karavan turizmi alternatif bir konum oluşturuyor.

        • 4

          Kuraklığın hat safhada yaşandığı bu yıl, düşen az yağış miktarı ve aşırı sıcaklardan Kolak Gölü de olumsuz yönde etkilendi.

        • 5

          Tarım ve Orman Bakanlığının yurt genelinde yürüttüğü balıklandırma projesi kapsamında daha birkaç ay önce binlerce yavru sazan balığının bırakıldığı gölet, yıllar sonra ilk kez kurudu.

        • 6

          Suların çekilmesiyle Kolak Gölünde sazan balıklarının yaşam ortamının kalmaması üzerine Çameli Belediyesi ve alabalık üreticilerinin işbirliğiyle balçıkların arasından tek tek toplanan balıklar, İmamlar Göleti'ne taşındı.

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          Etrafı mesirelik alanı olarak kullanılmaktayken tamamen kuruyan Kolak Gölündeki acı manzara endişeye yol çatı.

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