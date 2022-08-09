'Grease'in yıldızı yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John'dan acı haber geldi. 73 yaşındaki John'un meme kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
"Grease"deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü Olivia Newton John, Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayata gözlerini yumdu.
"HUZURLU BİR ŞEKİLDE VEFAT ETTİ"
Acı haberi John'un yakınları, oyuncunun sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ailesi ve arkadaşları yanındayken huzurlu bir şekilde vefat etti. Herkesin bu çok zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
TRAVOLTA'DAN DUYGUSAL MESAJ
Olivia Newton John'un ölümünün ardından John Travolta da duygusal bir paylaşımda bulundu.
Travolta, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Sevgili Olivia, hepimizin hayatını güzelleştirdin. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşürüz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız." dedi.
OLIVIA NEWTON JOHN HAKKINDA
Şarkıcı ve söz yazarı da olan Olivia Newton John, 4 kere "Grammy" ödülüne layık görülmüş, "Altın Küre" ödülüne de aday gösterilmişti.
Sanatçı, 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda da Birleşik Krallık'ı temsil etmiş ve dördüncü olmuştu.
Olivia Newton John, kariyerindeki en büyük başarısını ise John Travolta ile birlikte rol aldığı müzikal "Grease"in film uyarlamasıyla elde etmişti.
"Grease"in popülaritesi, 1978'deki ilk gösteriminden bu yana özel gösterimlerle devam ediyor.
KENDİ ADINI TAŞIYAN SAĞLIK MERKEZİ KURDU
1992'deki bir turne öncesi meme kanseri teşhisi konan Newton John, hastalığı atlatmasının ardından meme kanseri ile mücadele savunucusu olmuştu. Ünlü isim, Avustralya'nın Melbourne kentinde kendi adını taşıyan sağlık merkezi kurmuştu.
Olivia Newton John'a 2013 yılında tekrar meme kanseri teşhisi konmuş ve hastalığı bir kez daha yenmişti.
2018'de filmin 40. yıl dönümüne özel gösterimi için Travolta ile yeniden bir araya gelmişti.
KANSERE YENİLDİ
John, aynı yıl kendisine üçüncü kez kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı. Olivia Newton John, 5 yıl süren bu son mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News
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