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"Rüzgar Gibi Geçti" (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu Olivia de Havilland, 104 yaşında hayatını kaybetti. Havilland'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini açıklandı.

Olivia de Havilland, Oscar ödülü kazanmış hayattaki en yaşlı oyuncuydu. 1916 Tokyo doğumlu olan İngiliz oyuncu 50 yıldan uzun süre yaklaşık 50 filmde oynadı.

Olivia de Havilland, özellikle 1939 yapımı Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle biliniyordu ve bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton'ı canlandırmıştı.

İlk olarak bu filmle toplam beş kez Oscar'a aday gösterilen Havilland iki kez bu ödülü kazanmıştı.

Havilland'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran filmler, 1946 yapımı To Each His Own ve 1949 yapımı "The Heiress"tı.