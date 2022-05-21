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Olimpiyatları konu alan 12 popüler film

‘Olimpiyat ruhu’ sinemacıların da ilgisini çeken temalardan biri. Türkiye İş Bankası'nın, kuruluşunun 100. yılında, 2024'te yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi olduğu hafta Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar olimpiyatları konu alan 12 popüler filmi yazdı...

21.05.2022 - 09:12 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • ATEŞ ARABALARI (1981)
    (Chariots of Fire)

    1924 Paris Olimpiyatları’na hazırlanan iki Britanyalı atletin hikâyesi... Biri, Hıristiyan değerlerine bağlı İskoç kökenli bir dindar; diğeri ise ötekileştirilmenin dezavantajlarını koşarak aşmaya çalışan bir Yahudi... İngiltere’deki keskin sınıf ayrımını yansıtan film, Vangelis’in olağanüstü müziği, nostalji duygusu ve koşu sahneleriyle tam bir klasik... Özellikle atletlerin kumsalda koşarak antrenman yaptığı açılış sahnesi, Vangelis’in müziğinin de desteğiyle pistlerdeki rekabet duygusundan uzakta huzur verici sakinleştirici bir etki yaratır, insanda koşma arzusu uyandırır. Atletizm sporu üzerine çekilmiş belki de en iyi konulu film. Hugh Hudson’ın yönettiği film, 4 Oscar kazanmıştı.

  • THE CUTTING EDGE (1992) 

    Huysuz ve şımarık buz patencisi Kate Moseley (Moira Kelly), Olimpiyatlar’a katılmak için kendine partner bulamayınca, antrenörü, Kate’i yakından tanımayan eski buz hokeyi oyuncusu Doug’u (D. B.Sweeney) ikna eder. Her ikisi de yıllardır hayalini kurdukları altın madalyayı kazanmak ister ama uyumun her şey anlamına geldiği “çiftler buz pateni” için çok da uyumlu bir ikili olmadıkları kesindir. Tony Gilroy’un yazdığı Paul Michael Glaser’ın yönettiği ‘The Cutting Edge’in belki çok iyi bir film olduğu söylenemez ama olimpiyat ruhuyla romantik komediyi bir araya getirme konusunda başarılı...

  • ÜŞÜTÜK POPOLAR (1993) 
    (Cool Runnings)

    Calgary’de düzenlenen 1988 Kış Olimpiyatları’na katılan Jamaica kızak takımından esinlenen film, çılgın hayallerinin peşinden giden bir grup sporcuyu anlatıyor. Jamaicalı atlet Denice, 100 metre seçmelerinde başarısız olup 1988 Yaz Olimpiyatları’na gidemeyeceğini anlayınca bir kızak takımı kurup Calgary’ye gitmek için harekete geçer. Antrenörleri ise yıllar önce hile yaptığı için madalyası elinden alınan Amerikalı bir kızakçıdır. Olimpik ruhu öven, eğlenceli bir spor komedisi... Başrolünde John Candy’nin oynadığı filmi Jon Turteltaub yönetti.

  • WITHOUT LIMITS (1998)

     

    Kısaca ‘Pre’ diye anılan 21 yaşındaki atlet Steve Roland Prefontaine, 1972 Münih Olimpiyatları’nın sürpriz uzun mesafe koşucularından biriydi. Olimpiyat seçmelerinde 5000 metre ABD rekorunu kırarak gitmişti Münih’e… Orada 5000 metre finalinde uzun süre koşuyu lider götürmüş ama son 200 metrede geriden gelen tecrübeli ve güçlü atletlerle baş etmekte zorlanmıştı. 1976 Montreal Olimpiyatları’na hazırlanırken 2000 ve 10000 metre arasındaki bütün ABD rekorlarını kırmış ama talihsiz bir kaza sonucunda 24 yaşında hayata veda etmişti. Robert Towne’nin yazıp yönettiği film eleştirmenler tarafından 1997 yapımı ‘Prefontaine’e göre daha çok beğenilmişti. Film Billy Crudup tarafından canlandırılan Prefontaine ile daha sonra Nike’ın kurucularından biri olacak antrenörü Bill Bowerman (Donald Sutherland) arasındaki ilişkiye odaklanırken, atletin insani yanlarını daha çok öne çıkarıyordu.  

  • MUCİZE (2004)
    (Miracle)

    Sovyetlerin efsane buz hokey takımını 1980 Kış Olimpiyatları’nda yenmeyi başaran ABD ulusal takımının mucizevi zaferinin hikâyesi. Film, sporculardan ziyade takımın koçu Herb Brooks’a odaklanıyor; bir koçun buz hokeyindeki önemini anlatıyor. Maçları abartılı ve şık görüntüler yerine gerçekçi bir tarzda yansıtan çekimleriyle dikkat çeken filmde Kurt Russell tam bir işkolik olan Brooks’u başarıyla canlandırıyor.

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