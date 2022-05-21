Olimpiyatları konu alan 12 popüler film

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU (2019)



‘Spor filmi’, Yeşilçam’dan bu yana Türk sinemasında sıkça karşımıza çıkan bir tür değildir. Dolayısıyla, olimpiyatları konu alan film bulmak çok zor. 1988 Seul Olimpiyatları’nda gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun yaşam öyküsünü anlatan ‘Cep Herkülü Naim’, seçkimizin tek yerli filmi. Ne var ki, bir spor filmi gibi tasarlandığını söylemek mümkün değil. Küçük Naim’in haltere olan fevkalade yeteneği başlangıçta gayet iyi anlatılıyor ama Naim’in halterle ilişkisi, bir noktadan sonra geri planda kalıyor. Filmin odaklandığı asıl mesele, Bulgaristan Komünist Partisi'nin, yani Bulgar devletinin Naim’i propaganda aracı haline getirmesi ve Naim'in de buna tepki olarak halter sporundaki başarısını Türk azınlığın sesini dünyaya duyurmak için kullanmak istemesi... Türkiye’ye iltica etmesi, ilticadan sonra olimpiyatlara rekor kırmak için insanüstü bir tempoda çalışmasının nedeni de hep aynı. Bulgaristan Türklerinin sesi olabilmek, yapılan zulmü dünyaya anlatmak... Filmde Naim’i genç oyuncu Hayat Van Eck canlandırıyor.