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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier hayatını kaybetti - Diğer Haberleri

        Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier hayatını kaybetti

        Olimpiyat şampiyonu Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da dağ tırmanışı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:26
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        Alman olimpiyat şampiyonu biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da gerçekleştirdiği dağ tırmanışı sırasında yaşanan talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.

        The New York Times'ın haberine göre, deneyimli dağcı olan Dahlmeier, Karakoram Sıradağları'na tırmanışı sırasında düşen kayaların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Dahlmeier'in tırmanış partneri Marina Krauss ise kazayı yaralanmadan atlattı.

        "Pakistan Alpine Club" yetkilisi Karrar Haidri, Dahlmeier'in 28 Temmuz'da Karakoram Sıradağları'nda yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki Laila zirvesinde kaza geçirdiğini bildirdi.

        Bölge yetkilisi Faizullah Firak, 31 yaşındaki Alman sporcunun ölümünü teyit etti.

        Dahlmeier, kariyeri boyunca olimpiyatlarda iki altın ve bir bronz madalya kazanmıştı.

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