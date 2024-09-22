Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinliklerdir. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en kapsamlı ve en üst düzey spor etkinlikleri konumundadır. Herkes tarafından bilinen olimpiyat logosu hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım.