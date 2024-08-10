Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Olimpiyat finali: Fransa- ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Haberleri

        Olimpiyat finali: Fransa- ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Yaz Olimpiyatları basketbol maçında altın madalya sahibini buluyor. Bu kapsamda final müsabakasında ev sahibi Fransa, yıldızlar karması ABD ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler, karşılaşma ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Fransa- ABD Olimpiyat finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fransa ile ABD arasında oynanacak olan Olimpiyat finaline sayılı saatler kaldı. Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Peki, Fransa- ABD Olimpiyat final maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          FRANSA- ABD OLİMPİYAT FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fransa ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 10 Ağustos Cumartesi (bugün) saat 22.30’da başlayacak

        • 3

          FRANSA- ABD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Milyonlarca sporsever tarafından heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          BRONZ MADALYA SIRBİSTAN’IN OLDU

          Sırbistan Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Maçı baştan sona üstün götüren Sırbistan, süper yıldızı Nikola Jokic’in öncülüğünde sahadan 83-93 galip ayrıldı.

        • 5

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan son 5 müsabakada Fransızlar 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 karşılaşma ise Amerika'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Habertürk Anasayfa