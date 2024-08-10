Fransa ile ABD arasında oynanacak olan Olimpiyat finaline sayılı saatler kaldı. Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Peki, Fransa- ABD Olimpiyat final maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...