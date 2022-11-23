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Haberler Basketbol EuroLeague

Olimpia Milano - Anadolu Efes: 51-80 (MAÇ SONUCU)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 9. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 29 sayı farkla 80-51 mağlup etti. Bu sezon EuroLeague'de ilk kez üst üste maç kazanan lacivert-beyazlılar, 4. galibiyetini elde etti.

Giriş: 23.11.2022 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
Olimpia Milano - Anadolu Efes: 51-80 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de konuk olduğu İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 29 sayı farkla adeta ezip geçti. Karşılaşmadan 80-51 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, bu sezon EuroLeague'de ilk kez üst üste maç kazandı.

Efes bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, üst üste 5. kez parkeden boynu bükük ayrılan Milano ise toplamda 6. defa mağlup oldu.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)

EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti

Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-41

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