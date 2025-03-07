Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100 | MAÇ SONUCU
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 76-100 kazandı.
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.
Salon: Unipol Forum
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre
1. Periyot: 19-24
Devre: 37-53
3. Periyot: 56-76