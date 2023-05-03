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Öldürülen ağabeyine, "Çok iyi biri değildi" diyen kişiye kurşun yağdırdı!

Adana'da akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Kentte bir kişi, öldürülen ağabeyi için, "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi" diyen kişiye kurşun yağdırdı

Giriş: 03.05.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ölen ağabeyine,
Öldürülen ağabeyine, "Çok iyi biri değildi" diyen kişiye kurşun yağdırdı!
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DHA

Adana'da Yıldıray Çakır (50), öldürülen üvey ağabeyi için "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi" diyen Murat Daş'ı (51), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre Adana'da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan'ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı.

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURDU

Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın arkadaşı Murat Daş, 1 Mayıs'ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi. Turhan´ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti.

Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan´ın fotoğrafını gören Daş, "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" deyip, iddiaya göre, küfretti.

Fatih Turhan
Fatih Turhan

Bu duruma sinirlenen Çakır, Daş´a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş´ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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