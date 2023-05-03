Öldürülen ağabeyine, "Çok iyi biri değildi" diyen kişiye kurşun yağdırdı!

Ölen ağabeyine, "Çok iyi biri değildi" diyen kişiye kurşun yağdırdı!

DHA

Adana'da Yıldıray Çakır (50), öldürülen üvey ağabeyi için "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi" diyen Murat Daş'ı (51), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. DHA'da yer alan habere göre Adana'da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan'ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı.

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURDU Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın arkadaşı Murat Daş, 1 Mayıs'ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi. Turhan´ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan´ın fotoğrafını gören Daş, "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" deyip, iddiaya göre, küfretti.

Fatih Turhan Bu duruma sinirlenen Çakır, Daş´a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş´ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.