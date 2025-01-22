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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Savaşma ruhu çok önemliydi! - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Savaşma ruhu çok önemliydi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:50
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        Solskjaer: Savaşma ruhu çok önemliydi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımının birbirleri için savaşma ruhunu gösterdiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Çok iyi başladık ve harika bir sonuç aldık. Oyuncularımızın birbirleri için gösterdiği savaşma ruhu çok önemliydi. Taraftar, futbolcu olarak birbirimize kenetlenmiş olduğumuz gösterdik. Güçlü bir Athletic Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        Göreve başladığı üç günlük sürede oyuncularıyla özgüven üstüne konuştuğunu söyleyen Norveçli teknik adam kısa süre içinde yaptıklarını şöyle anlattı:

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        "EKİP RUHUNUN NE OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

        "Beraber yemek yedik, vakit geçirdik. Ekip ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradaki oyuncular iyi karakterler. Akıllı ve savaşan bir şeklide oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Futbol iyi hissetmekle alakalı bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse siz de iyi hissedersiniz. Takım arkadaşınız sizin için savaşırsa siz de onun için savaşırsınız. Defansta kompakt olmayı ve öne hızlı oynamayı istedim. Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile çok inanılmaz, heyecan verici top oynadılar. Arka dörtlü çok iyiydi. Hepsi istediğimi sahaya yansıttı ve takım olarak oynamayı gösterdi. Futbol aslında özgüvenle alakalı. Hiçbir oyuncu bilerek hata yapmak istemez. 'Siz oynamaya çalışın, sorumluluk bende' dedim. Bu özgüveni görmek istedim."

        "DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

        Adım adım ilerleyeceklerini kaydeden Solskjaer, "Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. Her adımın üstüne biraz daha koyacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek. Antalyaspor maçında oyuncularımı, rakipleri ve ligi daha iyi tanımayı bekliyorum." dedi.

        4 gollü galibiyete şaşırmadığını vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Böyle bir şeye şaşırmadım. Kalitemiz var. Özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Beşiktaş büyük maçlarda iyi skor alan bir takım. O yüzden bu sonuç sürpriz olmadı. Oyuncularıma kendilerine güvenmelerini söyledim. Şimdi bir sonraki maça bakmak lazım. Herkes çok savaştı. Jonas Svensson bugün dünyanın en iyi kanatlarından biri olan Williams'ı durdurdu, onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Takıma takviye ile ilgili bir soruya Solskjaer, "Odaklandığım nokta elimdeki oyuncuları geliştirmek. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor. Böyle oyuncuları geliştirmeyi düşünüyorum. Takviye yapılabilir ama antrenman ve maç kültürünü geliştirebilecek savaşacak oyuncular üzerine tercih yapacağız." diye cevap verdi.

        "ATMOSFER İNANILMAZDI"

        Taraftarlarla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarların, istedikleri takımı görmedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş'ın kulüp değerlerini de önemsememiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı şerefli, adil ve savaşarak, iyi oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Bugünkü oyun da bu değerler üzerine bir oyundu. Taraftarla aramızda olan bu bağ devam etmeli. 'Siz çabalayın taraftar sizi sevecek, hata yaparsanız sorumluluk bende' dedim oyuncularıma. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'deki gibi ışık şov da vardı." ifadelerini kullandı.

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