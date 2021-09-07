Herkes şok oldu! Öldüren halay!

Tekirdağ'ın, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bir sünnet düğününde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının oğlunun sünnet düğününe katılan 68 yaşındaki Mikail Göleli, bir süre sonra halaya katıldı.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
İHA'da yer alan habere göre halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Göleli bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göleli hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Göleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya tanık olan davetlilerden Mehmet Girgin, Mikail Göleli'yi yakından tanıdığını ve çok büyük bir kayıpları olduğunu ifade etti.
"RAHATSIZLIĞI YOKTU, KALP KRİZİ"
Girgin, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabii millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin, çok büyük bir kayıp" dedi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Hayatını kaybeden Mikail Göleli'nin cenazesinin memleketi Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!