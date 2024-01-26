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        Haberler Gündem Güncel 18 yıllık Tuncay Türk cinayeti çözüldü! Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!

        Katil 18 yıl sonra yakalandı! Öldürüp delilleri yok etmek için evi kundakladı

        Bursa'da 18 yıl önce öldürülen 25 yaşındaki Tuncay Türk cinayeti aydınlatıldı. Dosyayı raftan indiren polis, yeniden yaptığı çalışmada katilin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu tespit etti. Olaya karışan bir kişi de gözaltına alındı. Şüpheli, gencin o dönem yaşadığı bir ilişki nedeniyle öldürüldüğünü ve bir gün sonra delillerin karartılması için evinin de kundaklandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:46
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        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
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        Bursa'da 18 yıl önce işlenen ve faili meçhul kalan cinayet dosyasını yeniden ele alan polis, 25 yaşındaki gencin katil zanlısının cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan kişi olduğunu tespit ederek olayı aydınlattı.

        AA'da yer alan habere göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 yaşındaki Tuncay Türk'ün 25 Eylül 2006'da Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Doğa Parkı'nda darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 ay önce yeniden çalışma başlattı.

        OLAYA KARIŞAN İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Polis, bacağında "Taçsız kral" yazısı ve taç işaretli dövme bulunan Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öldürüldüğünü ve bir gün sonra delillerin karartılması için Başaran Mahallesi'ndeki evinin kundaklandığını belirledi.

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        Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Z.A'nın başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Y.K. (40) ile olaya karışan 3 kişiden R.A. ve İ.K'nin önceki yıllarda öldüğünü tespit etti.

        DİĞER ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONRTOL KARARI

        Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.K, polise verdiği ifadede cinayeti ve delilleri karartmak için evi kundakladıklarını itiraf etti. Y.K, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye getirilen Z.A. hakkında ise Tuncay Türk'ü öldürdüğü ve evini kundakladığı iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

        Başaran Mahallesi'nde 26 Eylül 2006'da kundaklanan evde bulunan telefondan yapılan son konuşmaları ve mesajlaşmaları inceleyen polis, bu dairenin bir gün önce Yiğitler Mahallesi Doğa Parkı'nda darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürülen Tuncay Türk'e ait olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu cinayetin ve kundaklamanın faillerine ulaşılamamıştı.

        Fotoğraf: iStock

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