Ölçü almak için çıktığı çatıda akımına kapıldı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 17.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:26
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde çatı tamiri ve oluk işleri yapan 33 yaşındaki Kudret Y, Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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