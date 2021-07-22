AA

Brezilya emniyetinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından Boca Juniors kafilesinden adı açıklanmayan 6 kişinin gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi.

Stada maddi hasar verdiği tespit edilen iki kişiden her birinin 3 bin Brezilya reali (yaklaşık 5 bin lira) para cezasına çarptırıldığı, diğer 4 kişinin ise darp iddiasıyla daha sonra belirlenecek bir tarihte mahkeme önüne çıkacağı belirtildi. Söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı da vurgulandı.

Kupanın son 16 turu rövanşında konuk olduğu Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya penaltılarda elenen Boca Juniorslı futbolcular, maçın ardından hakem ve Atletico Mineirolu oyuncuların soyunma odasına girmeye çalışmış, bu sırada güvenlik görevlileriyle çatışmıştı. Brezilya polisi, göz yaşartıcı gaz kullanarak olayları kontrol altına alabilmişti.