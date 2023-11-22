Olayın bir numaralı tanığı aylar sonra savcı karşısında

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Manisa’nın Selendi ilçesinde 29 Nisan 2023’te ormanlık alanda ölü olarak bulunan İsmail Kür’ün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ailenin iddiaları üzerine İsmail Kür’ün şüpheli ölümü dosyasını açtı. İsmail’i son gören Seher Yeşilkula yayınlar sırasında olayla ilgili peş peşe itiraflarda bulundu. İfadesinde Faruk İmamoğlu tarafından yönlendirildiğini de itiraf eden Seher Yeşilkula, aylar sonra “şüpheli” sıfatıyla savcı karşısına çıktı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ortaya çıkan yeni bilgiler üzerine soruşturmayı yürüten Selendi Cumhuriyet Savcısı, Seher Yeşilkula’yı ifadeye çağırdı. Bir numaralı tanık Seher, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi’nde bizzat soruşturma savcısı tarafından SEGBİS (Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile sorgulandı. Seher’in ifadesi tam iki saat sürdü. İsmail’in telefonundan Faruk’un iddialarına, bıçaklama konusundan taşla yaralamaya kadar birçok detayla ilgili bilgi veren Seher’e soruşturma savcısı “İsmail’i öldürenleri biliyor musun?” diye de sordu. Seher ifadenin ardından stüdyoya geldi ve Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında konu edilen İsmail Kür dosyasında her geçen gün yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. Şüpheli ölüm ile ilgili çember daralıyor…

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.