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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olaydan 5 saat önce yardım istemiş! Boşanma aşamasındaki kocası dehşet saçtı | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki kocası tüfekle yaraladı; olaydan 5 saat önce sosyal medyada yardım istemiş

        Bartın'ın Amasra ilçesinde Okan Paşalı (30), boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Otomobille kaçan Okan Paşalı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde önlem alan polis otosuna çarptıktan sonra yakalandı. Polis otosunda bulunan 1 bekçi yaralanırken, Paşalı gözaltına alındı. Ahsen Nur Paşalı'nın ise olaydan 5 saat önce sosyal medya hesabından video çekerek, yardım istediği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:58
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        Olaydan 5 saat önce yardım istemiş! Boşanma aşamasındaki kocası dehşet saçtı
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        Olay, saat 18.00 sıralarında Amasra Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisindeki terminalde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ankara’da Ahsen Nur Paşalı’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Okan Paşalı, adli kontrol şartı ile salıverildi. Ahsen Nur Paşalı, eşinin tehditleri nedeniyle Amasra ilçesinde çalışan ablasının yanına sığındı. Okan Paşalı, boşanma aşamasındaki eşinin Amasra’da olduğunu öğrenerek, Ankara’dan bir arkadaşını alarak otomobil ile Amasra’ya geldi. Paşalı, yanında getirdiği pompalı tüfekle yol kenarında yürürken eşinin bacaklarına 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahsen Nur Paşalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarında hafif sıyrıklar olan Ahsen Nur Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        CİDE'DE ÖNLEM ALAN POLİS OTOSUNA ÇARPTI

        Olaydan sonra polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheli Okan Paşalı’nın Kastamonu’nun Cide ilçesine gittiğini tespit etti. Cide ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri, aracı durdurmaya çalıştı. Ancak yoluna devam eden Okan Paşalı, ters şeride girerek polis otosuyla çarpıştı. Kazanın ardından Okan Paşalı ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralı olarak gözaltına alındı. Polis otosunda yaralanan bir bekçi ise sağlık ekipleri Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        OLAYDAN 5 SAAT ÖNCE VİDEO ÇEKİP, SOSYAL MEDYADA YARDIM İSTEMİŞ

        Ahsen Nur Paşalı'nın, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından video yayınlayıp, yardım istediği ortaya çıktı. Ahsen Nur Paşalı'nın videoda, "Eşim bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor, hatta benim ölümümüm kurtuluş olacağını o yüzden kolumdan bacağımdan birini alacağını söylüyor. Ben haberlere konu olan kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum, benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuklarım babalarının bana şiddet uyguladığına canlı canlı şahitler, asla çocuklarım eve dönmek istemiyorlar. Ben kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" dediği görüldü.

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