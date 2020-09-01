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Olay yeri: İstanbul! Emlakçı kavgası cinayetle bitti!

İstanbul Beykoz'da emlakçılar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi vurularak öldürüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken suç kayıtları dikkat çekti

01.09.2020 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Emlakçı cinayeti
İHA

İstanbul'da, 27 Ağustos günü saat 18.40 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Caddesi Kirazlı Yayla Mahallesi'nde bulunan bir emlakçının önünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önündeki kişilerin arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflardan biri silahıyla Selçuk Özdemir'i (47) vurarak oradan ayrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZANLILAR BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, cinayetten bir gün sonra emlakçılık yaptığı öğrenilen Selçuk Özdemir'in öldürülmesi olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CİNAYETİN NEDENİ ALACAK VERECEK

Emniyette sorguya alınan ve emlakçı oldukları öğrenilen şüphelilerden Emir S.'nin (46) 11, Adil F.S.'nin (50) ise 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlıların sorgusunda, Selçuk Özdemir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu Adil F.S.'nin azmettirmesi sonucu Emir S.'nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Selçuk Özdemir'in öldürülmesi olayının şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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