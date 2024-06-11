Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
İstanbul'da, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli, 1 kişiyi silahla yaraladı. Şüpheli bir süre silahla yaraladığı esnafın başında bekledi. Tam bu sırada saldırgan başka bir esnafın üzerine atlaması sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul Küçükçekmece'de olay, Atatürk Mahallesi 4. Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASI YAŞANDI
İddiaya göre şüpheli, ayakkabı dükkanı işleten Z.A ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
SALDIRGAN SİLAHLA YARALADI
DHA'da yer alan habere göre tartışma giderek büyüdü. Saldırgan Z.A.’yı yanında getirdiği silahla yaraladı. Dükkan sahibi silahlı saldırı sonucu yere düştü.
BAŞKA BİR ESNAF SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Silahlı saldırgan yaraladığı dükkan sahibinin bir süre başına bekledi. O sırada aynı sokakta esnaf olduğu öğrenilen başka bir kişi, üzerine atladığı silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Çevrede toplanan kalabalık olayın ardından silahlı saldırganı darp etti. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.