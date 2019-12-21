AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve Hüsnü adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu.

AA'nın haberine göre Atatürk Mahallesi'nde 859 çocuğun eğitim gördüğü Atatürk İlkokulundan bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Derya Karakelle ile Okul Müdürü İsmail Uçun'dan yardım istedi.

Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine, belediye barınağında kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kedi, zamanla onlarla derslere de girmeye başladı.

Ders sırasında sıraların üzerine çıkan, kimi zaman bir köşede uyuklayan kedi, teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.

"DERSLERE VE ÖĞRENCİLERE KATKISI OLDU

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.

Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Karakelle, "Biraz misafir edelim derken sınıfın bir parçası oldu. Zamanla sınıfta bir yatağı, oyuncakları ve mama kapları oldu. Artık bizimle sınıfta yaşıyor. Mamasını yiyor, genellikle uyuyor" dedi.

Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Karakelle, şunları kaydetti:

"Bunu öğretmenleri olarak sürekli anlatıyoruz ama çocukların birebir yaşayıp görmeleri daha iyi. Çok güzel arkadaş oldular. Temennimiz, hiçbir hayvanın soğuklarda yalnız ve aç kalmaması. Mümkünse herkes evini, yuvasını, sınıfını şu soğuk günlerde hayvan dostlarımıza açsın. Gördük ki çocukların hayvan korkuları tamamen gitti, ders eğlenceli hale geldi. Ayrıca bir hayvana bakmanın sorumluluğunu öğrendiler."

"ÖĞRENCİLERİN SEVGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Okul Müdürü Uçun da kediyi, sabahları birlikte açtıkları okulun "860'ıncı öğrencisi" kabul ettiklerini belirterek, "Kedinin bir yuvaya sahip olması ve öğrencilerin aşırı sevgisi bizi mutlu etti. Bütün öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz mutlu olduğu için biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Fırat Gölmez (10) ise "Hüsnü" adını verdikleri kediye çok alıştıklarını söyleyerek, "O da bize alıştı, birlikte derse girmek çok güzel. Derslerde uyur ve sıralarımızın arasında dolaşır" diye konuştu.

Umut Çavdar (10) da hayvanları çok sevdiğini anlatarak, "Bazen televizyonda haberlerde görüyoruz, bazı yetişkinler kedilere ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.