Genç imamın yürek burkan ölümü

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir hafta önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle Çamlıkttepe Ortaokulu’nda karne töreni düzenlenememişti. Okulda Cuma günü tören düzenlenmesi için okulun çevresi ve su baskını temizliği için çalışma başlatılmıştı.

Okul önünde temizlik yapan Araklı Belediyesi’nde görevli Ali Abdullah sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Okul bahçesinde oyun oynayan üç çocuğun ise camiyi sığındığı gece yarısı ortaya çıktı.

GENÇ IMAMIN YÜREK BURKAN ÖLÜMÜ

Büyüceyurt cami imamı olan 29 yaşındaki Soner Özbay yolda çalışma yapan Greyder operatörü ile sohbet ederken sel sularına kapıldı. Operatör kaçmayı başarırken genç imam hayatını kaybetti. Evinden çıkamayan Mehmet Cevahir hayatını kaybederken, eşi selden kurtulmayı başardı. Cansız bedeni bulunan bir kişinin ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın ise sel felaketinden yaralı kurtuldu.

Kayıp 6 kişinin isimleri ise şöyle;

Erdoğan Uzun (Büyükşehir Belediyesi) Ali Kemal Coşkuner (Büyükşehir Belediyesi) Hasan Çakar (DSİ Personeli) Mahmut Köseoğlu, Halim Köse, Cengiz Cevahir...