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        Haberler Bilgi Gündem OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025 | Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        Bilindiği gibi, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasıyla, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak. Bu kapsamda, şimdiden yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karne günü hangi tarihe denk geliyor? İşte MEB'in belirlediği tatil takvimiyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:59
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        • 1

          Yaz tatili tarihleri... 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatili ile yaz tatili tarihi de merak konusu oldu. Türkiye’de okulların genellikle Haziran ayında kapanmasıyla başlayan bu uzun soluklu tatil, eylül ayında ders zilinin yeniden çalmasına kadar sürüyor. Peki, 2025 yaz tatili ayın kaçında başlayacak? Karne heyecanı ne zaman yaşanacak? İşte detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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