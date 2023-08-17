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        Haberler Gündem Eğitim Okulların açılışı için geri sayım! 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri

        Okulların açılışı için geri sayım! 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri

        Okulların açılacağı tarih öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Takvimde okulların açılacağı tarihle birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil ve sömestr tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 13:46
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        • 1

          16 Haziranda tatile giren öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB tarafından yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih de belli olmuş oldu. Peki, okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri... Bununla birlikte 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı ara tatil ve sömestr tarihleri de belli oldu. İşte okulların açılacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

        • 3

          SÖMESTR NE ZAMAN?

          Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

        • 4

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 5

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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