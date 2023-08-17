Okulların açılışı için geri sayım! 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri
Okulların açılacağı tarih öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Takvimde okulların açılacağı tarihle birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil ve sömestr tarihi...
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16 Haziranda tatile giren öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB tarafından yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih de belli olmuş oldu. Peki, okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri... Bununla birlikte 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı ara tatil ve sömestr tarihleri de belli oldu. İşte okulların açılacağı tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
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SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
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ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
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YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.