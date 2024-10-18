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        Haberler Gündem Eğitim Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

        Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:11
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        Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
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        2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

        Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

        İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 52 bin 750 lira olacak.

        2025 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

        Okul türleri ve kademesi 2025 Yılı Ücreti (TL)
        İlköğretim Kurumları(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 39.000
        İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 52.750
        Ortaöğretim Okulları(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 39.000
        Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 43.750
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