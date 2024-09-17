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        Haberler Bilgi Gündem Okullarda kayıt ücreti almak yasal mı, velilerden kayıt ücreti alınabilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kayıt ücreti açıklaması

        Okullarda kayıt ücreti almak yasal mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kayıt ücreti açıklaması

        2024-2025 eğitim zilinin çalmasıyla milyonlarca öğrenci ilk kez okula başladı. Bu durum beraberinde, 'okul kayıt ücretleri' konusunu da gündeme getirdi. Konu hakkında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Para vermeyen öğrenciyi kayıt etmiyorum diye bir şey yok. Hâlâ bu konuda şikayeti olan varsa bakanlığımıza ulaşsınlar gereğini yapalım." ifadelerini kullandı. İşte, Bakan Tekin'in açıklamalarıyla velileri yakından ilgilendiren okul kayıt ücreti konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 08:10 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:57
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu. Ele alınan başlıklarından biri de okulların açılmasıyla gündeme gelen 'okul kayıt ücretleri' oldu. Bakan Tekin, konu hakkında "Bunu kabul etmiyorum. Bunu okuldaki idarecilerimize karşı itibar sarsıcı bir söylem olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı. Peki, okullarda kayıt ücreti istenmesi yasal mı, Bakan Tekin konu hakkında neler söyledi? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULLARDA KAYIT ÜCRETİ İSTENİYOR MU? KAYIT ÜCRETİ YASAL MI?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul kayıt ücretleri hakkında Habertürk'e yaptığı açıklamalar şöyle;

          Bizde 3 kademe okulumuz var; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumu. Yani lise. Merkezi sistem yaptığımız sınav var, liselere giriş sınavı. Öğrenci arkadaşlarımız puanlara göre okula yerleşiyor. Sınavla almayan liselerimiz var. Adresine en yakın okulu tercih ediyor çocuk. İlkokul ve ortaokula öğrenci alırken yine adres üzerinden, velinin bir şey yapmasına gerek yok, biz kendisini evine en yakın okulla ilişkilendirip, kaydını yapıyoruz. Hal böyle iken 'kayıt ücreti istiyorlar' nasıl deniyor orada problem var. Kayıt ücreti alınıyor ifadesi öğretmen, idareci arkadaşlarımızı zan altında bırakabilecek ciddi itham. Çünkü kayıt yaptıracakları okul mekanizması yok. Hal böyle iken kayıt ücreti isteniyor denmesi biraz abes açıkçası. Bunu kabul etmiyorum. Bunu okuldaki idarecilerimize karşı itibar sarsıcı bir söylem olarak değerlendiriyorum.

        • 3

          "ŞİKAYETİ OLAN VARSA BAKANLIĞIMIZA ULAŞSINLAR GEREĞİNİ YAPALIM"

          Adrese yakın değil de başka parametrelere göre seçtiğim okula kaydetmek istiyorum dediğinde hukuki olarak haklı bir talepte bulunmayan kişi. Orada özellikle ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımızın okula başladıklarında ilkokul öğretmeni seçimi, ortaokulda şube seçimi konusunda baskılar oluyordu. 'Ben şu öğretmene kaydettirmek istiyorum' gibi. Şimdi 'Ben çocuğu o öğretmene yazdırmak için okul müdürü benden para istedi' deniliyor. Bu yıl okullar açılmadan önce bir genelge gönderdik. 43 maddelik genelge.

        • 4

          "OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HESABI DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"

          Israrlı bir şekilde okullarımıza 'Kayıt ve benzeri ücretlerle velilerden ücret alınmaması, alan kişilerle ilgili işlem yapılması' ifadelerini kullandık. Burada en çok istismar edilen alan öğretmen ve şube seçimiydi. Çocuklar okula başladıklarında şube ve öğretmen seçimini okul idaresine bırakmıyoruz dedik. Biz sınıflardaki çocukların birçok parametre açısından dengeli dağılımını gözeterek belli ilkeler benimsedik. Elektronik ortamda 64 aylık ile 84 aylık çocuğu aynı sınıfa koymayalım. Bu bir parametre. Cinsiyet bir parametre. Şu anda kayıtla ilgili olarak yürüyen süreç, kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor ifadesi gerçekleri yansıtmıyor. Hâlâ bu konuda şikayeti olan varsa bakanlığımıza ulaşsınlar gereğini yapalım.

        • 5

          "PARA VERMEYEN ÖĞRENCİYİ KAYIT ETMİYORUM DİYE BİR ŞEY YOK"

          Diyelim ki okul idaresi bir veliden kayıt için şu hesaba para yatır dedi. Okul müdürlerimizin böyle bir hesap açma inisiyatifi yok, böyle bir yetkileri yok, bu zaten bizatihi bir suç. Okul aile birliklerini kim domine ediyor? Bir başkanı var, kendi okulunda farklı hizmetleri görmek için velilerden bağış toplayıp okul aile birliği hesaplarına yatırabilirler. Okul aile birliğinin banka hesapları vardır. Okul müdürlüğü üzerinden bu hesaplar bizim açımızdan mümkün değil. Ama para vermeyen öğrenciyi kayıt etmiyorum diye bir şey yok.

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