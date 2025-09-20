Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Okullarda görülen bitlenme salgınlarını önlemek için alınması gereken önlemler

        Bit sadece temizlik sorunu değil: Her yaşta ve her ortamda görülebilir

        Çocuklarda en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olan bitlenme, özellikle 3-10 yaş grubu kız çocuklarında daha fazla görülüyor. Uzmanlar, okul ve kreşlerde alınacak küçük önlemlerin büyük salgınların önüne geçebileceğini söylüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikkat: Her yaşta ve her ortamda görülebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyoekonomik koşulların ve kişisel hijyen eksikliğinin tetiklediği bitlenme, okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılabiliyor. Ailelerin düzenli kontrol ve hijyen konusunda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Kuru ciltlere doğal dokunuş
        Kuru ciltlere doğal dokunuş

        BİT 3-10 YAŞ KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜR

        Bitlenme, her yaştan ve her coğrafyadan insanda görülebilen, bulaşıcı bir sağlık sorunudur. Etkeni bir parazittir ve yerleşim yerine göre baş biti, vücut biti ve kasık biti olmak üzere üç türü vardır. Özellikle okul çağındaki çocuklarda ve kreşlerde en sık rastlanan tür baş bitidir. Araştırmalar, 3-10 yaş grubu kız çocuklarında bitlenmenin daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bitler, saçtan saça doğrudan temasla ya da ortak kullanılan eşyalar aracılığıyla kolayca bulaşabilir.

        REKLAM

        Bitlenmede ilk olarak “sirke” adı verilen yumurtalar saç tellerine yapışır. Kepeğe benzese de saçtan kolayca ayrılmaz ve şiddetli kaşıntıya yol açar. Zamanla sulanma, kötü koku ve egzama benzeri görünümler ortaya çıkabilir. Yetersiz kişisel hijyen ve düşük sosyoekonomik koşullar, bitlenmenin daha sık görülmesine neden olmaktadır.

        KAŞINTI ENSE BÖLGESİNDEN BAŞLAR

        Baş bitinin en belirgin belirtisi ense bölgesinde başlayan kaşıntıdır. Saç diplerinde yapılan gözle muayenede sirkeleri görmek mümkündür. Bu yumurtalar zamanla larvaya, ardından da erişkin bite dönüşür.

        ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

        Okul, yurt gibi kalabalık ortamlarda hijyene dikkat edilmelidir.

        Çocuklar düzenli olarak aileleri ya da öğretmenleri tarafından kontrol edilmelidir.

        Saç temizliği ve kişisel bakım aksatılmamalıdır.

        Öğrencilere, bitten korunma ve kişisel hijyen konuları yaşlarına uygun bir dille anlatılmalıdır.

        Şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden uzman yardımı alınmalıdır.

        Bitlenme, statü ya da ırk farkı gözetmeden herkese bulaşabilir. Önlem alınmadığında büyük salgınlara yol açabilir.

        REKLAM

        BİT NASIL TEMİZLENİR?

        Bit tedavisinde en doğru yöntem, bir uzmandan yardım almaktır. Uzmanların önerdiği temel adımlar şöyledir:

        - Gerekli hijyen malzemeleri temin edilmelidir.

        REKLAM

        - Aynı ortamda bulunan kişilerin tedaviye eş zamanlı başlaması gerekir.

        - Evde ya da okulda bit görüldüğünde tüm bireyler kontrol edilmelidir.

        - Sık dişli taraklar, bit ve sirkelerin temizlenmesine yardımcı olur.

        - Uzman kontrolünde uygun ilaçlarla tedavi uygulanabilir.

        - Bit bulaşan kişinin kişisel eşyaları yıkanmalı ve havalandırılmalıdır.

        Bit yumurtaları kısa sürede canlı bite dönüşebildiği için vakit kaybetmeden temizlik yapılmalıdır. Çoğu durumda tek doz tedavi yeterli olur.

        Tedaviden sonra kaşıntı 2 hafta kadar sürebilir ancak bu, hastalığın devam ettiği anlamına gelmez.

        Ölü sirkeler saçta kalabilir fakat bulaşıcı değildir. Bu süreçte saç kestirmek gerekli değildir, sadece temizlik işlemleri kısa saçta daha kolaydır.

        Çocuğun isteği ve onayı olmadan saçını kesmek, psikolojik açıdan olumsuz etki yaratabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa