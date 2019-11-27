Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ‘ara tatil’ düzenlemesi başladı malumunuz ve ilk ara tatil de 18-22 Kasım arasında yani geçen hafta yapıldı. 25 Kasım itibariyle, öğrenciler bir haftalık tatilin ardından yeniden ders başı yaptı. Bu kısa tatilden sonra, özellikle İstanbullu velilerden servis ücretleriyle ilgili çok sayıda mesaj geldi.



ÖĞRENCİ ELİLERİ İSYANDA



‘Sokağın Sesi’ni arayan veliler, ‘Servisçiler bizden ara tatil için de servis parası talep ediyor. Servisçiler, vermediği 1 haftalık hizmetin karşılığını velilerden almak istiyor. Biz veliler de bu parayı vermek istemiyoruz. Bu konuda tam bir kafa karışıklığı var. Niye bir haftanın parasını verelim?’ diye isyanda…

Peki servisçilerin ara tatil için veliden ücret alma hakkı var mı? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı...

PEKİ UKOME KARARI NE DİYOR?



İstanbul’da, kent içi ulaşımı düzenleyen Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 27.08.2019 tarihli kararında; Öğrenci Servis Tarifesi Uygulama Esasları’nın 13. Maddesi aynen şöyle diyor: Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz) Yani ara tatil de ücrete tabi.



"KİRADAN DÜŞÜYOR MUSUNUZ?"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, ara tatil için velilerden ücret talep ettiklerini söyledi: “İnsaf etmek lazım. Servisçi bu bir hafta için şoförün, yardımcı personelin parasını veriyor. Veliden de bu parayı talep etmemiz çok doğal. Ara tatildeki servis ücretine itiraz eden veliye sormak lazım: Bir hafta tatile gittiğinizde kiradan düşüyor musunuz? Yarıyıl tatilinde ise veliden servis parası alınmıyor…”



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da ara tatildeki servis parası kriziyle ilgili şöyle dedi: “Bu konuda velilerden bize de yoğun mesajlar geliyor. Ancak veliler ara tatilde servis ücreti ödeyecek. UKOME kararı bunu gerektiriyor.”

Esra Boğazlıyan, Habertürk'te sokağın sesi oluyor!

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