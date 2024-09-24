OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. Ancak Bakan Tekin başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. Buna göre; başvuru kılavuzunun gün içinde paylaşılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın okullara 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirtti. Tekin, “Pazartesi günü itibarıyla süreç başlayacak ve gelecek hafta sorunlar çözülecek,” dedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.