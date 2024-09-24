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        Haberler Bilgi Yaşam Okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? MEB Okullara 30 bin temizlik personeli alımı başvuru şartları nelerdir, kadrolu alım olacak mı?

        Okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2024 Okullara temizlik personeli alımı başvuru şartları nelerdir, kadrolu mu alım olacak?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki temizlik personeli eksikliğini çözüme kavuşturacak haberi verdi. Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanacak haklarla birlikte, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda okullarda destek personeli sayısı artırılacak. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak, 3 gün sürecek. Peki okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadrolu mu alım olacak? İşte Okullara 30 bin temizlik personeli alımı detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:46
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        • 1

          Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı yapılacak. MEB okullardaki temizlik personeli alımı ile ilgili duyuruyu yayınladı. Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanacak haklarla birlikte, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda okullarda destek personeli sayısı artırılacak. Peki Okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? Okullara 30 bin temizlik personeli alımı başvuru şartları nelerdir, kadrolu mu alım olacak?

        • 2

          OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. Ancak Bakan Tekin başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. Buna göre; başvuru kılavuzunun gün içinde paylaşılması bekleniyor.

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın okullara 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirtti. Tekin, “Pazartesi günü itibarıyla süreç başlayacak ve gelecek hafta sorunlar çözülecek,” dedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          Bakan Tekin şunları söyledi:

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü okullara Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirterek "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

          23 Eylül’de personel alımına dair ilanın yayımlanması bekleniyordu. Henüz başvurular başlamadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          MEB OKULLARDA PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi ve çarşamba günleri arasında 30 bin temizlik personeli için istihdam hakkı tanınacağını açıkladı, ancak alımın nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili detayları henüz paylaşmadı.

        • 4

          30 BİN PERSONEL ALIMI KADROLU MU?

          Bakan Tekin şunları söyledi;

          "Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.

          BAKAN IŞIKHAN'DAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI AÇIKLAMASI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

          Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, “30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor” açıklamasında bulundu.

          Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin ise, “Çalışma içerisindeyiz ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz” yanıtını verdi.

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