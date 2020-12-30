Okullar yılbaşında tatil mi? Yılbaşında yani 31 Aralık ve 1 Ocak'ta uzaktan eğitim var mı? Merak edilen sorular nihayet yanıtını buldu. Yılbaşı öncesi merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

OKULLAR YILBAŞINDA TATİL Mİ?

Hemen belirtelim ki yılbaşı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Cuma günü eğitime ara verilecek. Öte yandan 31 Aralık Perşembe günü de resmi tatil olmadığı için uzaktan eğitim rutin programında devam edecek.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası "Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendi. Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.