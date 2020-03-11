Okullar tatil mi? Corona virüs nedeniyle Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar tatil edildi mi? soruları hem veliler hem de öğrencilerin gündeminde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı Türkiye'deki ilk corona virüsü vakasına rastlanıldığını ve hastanın tedavi altında olduğunu söyledi. Salgın riskine karşı tüm gözler okullara çevrildi. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son açıklama haberimizde.

OKULLAR TATİL OLDU MU? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Bilim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından basın toplantısı yaptı. Toplantıda Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının yönelttiği okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili soruya, bugün yapılan Bilim Kurulu'nda okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili değerlendirme yapılmadığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde konuşulur" dedi.

ÜNİVERSİTELERDEN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi'nin de eğitime ara verdiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararıyla koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan bahar tatilinin 16-29 Mart tarihleri arasına alındığı belirtildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere de çağrıda bulunurken kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bağlı, “Öğrencilerimizin her şeyden önce eğer hastalık belirtisi varsa muhakkak maske takmaları ve başkasına bulaştırmamaya özen göstermelidirler. Sağlık kuruluşları ile irtibat halinde olmaları ve aynı zamanda hijyene çok önem vermeliler. Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Öğrencilerimizin buna önem göstermeleri çok kalabalık alanlara daha dikkatli gitmelidir. Toplu kullanım alanlarında biz her türlü tedbiri alıyoruz. Öğrencilerimize herhangi bir hastalık bulaşmaması için gerekli tedbirlerimizi de alacağız” diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs (coronavirus) tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdiğini duyurdu. Yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) de koronavirüs nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.