Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvime göre, okulların kapanma tarihi belli oldu. Bu tarihten itibaren öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecek. 2024-2025 eğitim yılı boyunca öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili planlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?