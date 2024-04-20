Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile 2024 Yaz tatili ne zaman, karne günü belli mi?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 2024 eğitim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihleri duyuruldu. Takvime göre ikinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi ise gözler okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtında. Peki MEB takvimi ile 2024 Yaz tatili ne zaman, karne günü belli mi? İşte okulların kapanacağı o tarih
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MEB takvimi belli olurken okulların kapanacağı tarih merak konusu oldu. İkinci ara tatil sona erdi. Ders zili çaldı ve okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB çalışma takvimi ile 2024 Yaz tatili ne zaman, karne günü belli mi?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI
Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024
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