Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı yaşanırken tatil planı yapmaya başlayan veliler ise okulların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler için zorlu maraton 6 Eylül'de başlarken, bu maratonun ne zaman son bulacağı merak konusu oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi ile yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? İşte yanıtı...