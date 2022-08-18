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Okullar ne zaman açılıyor 2022-2023? MEB açıkladı! Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak?

MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu! 2022-2023 Okullar ne zaman açılıyor, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yeni eğitim öğretim yılı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların açılacağı tarihi araştırırken Milli Eğitim Bakanlığı MEB, akademik takvim ile 2022-2023 okulların açılacağı tarihi duyurdu. İşte, MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...

18.08.2022 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ağustos ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" araştırmaları hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gündeminde okulların açılacağı tarih yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan akademik takvim ile birlikte yaz tatilinin biteceği tarih netlik kazandı. İşte, MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim dönemi okulların açılacağı tarih...

  • 2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.

  • YAZ TATİLİNİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

    Yaz tatilinin ilk ayını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (11 Ağustos) gün itibariyle 31 gün daha tatillerine devam edecek.

  • MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

    Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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