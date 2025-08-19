Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak. Ancak kaynaştırma eğitimine gelecek olan 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak. Kaynaştırma öğrencileri, 1 Eylül tarihinde dersliklerinde hazır olacak.