Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihi duyuruldu. Yaz tatili bitince öğrenciler yeni öğretim dönemine başlayacak. İlk ders zili Eylül ayında çalacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
- 1
Okulların açılış tarihi belli oldu. MEB takvimi duyuruldu. Takvime göre milyonlarca öğrenci Eylül'de yeniden ders başı yapacak. Peki Okullar ne zaman açılacak?
- 2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak. Ancak kaynaştırma eğitimine gelecek olan 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak. Kaynaştırma öğrencileri, 1 Eylül tarihinde dersliklerinde hazır olacak.
- 3
ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026
Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025
İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026
SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma
Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
-