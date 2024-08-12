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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak 2024? MEB 2024-2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılıyor?

        MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılıyor?

        Okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin bitişi hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken öğrenciler ve veliler "MEB 2024-2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:43
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini sorgulanıyor. Yeni eğitim dönemi heyecan içinde bekleniyor. Bu kapsamda, okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam edişiyle gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında ve ayın kaçında açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 - 2025 MEB takvimi ile konu hakkında merak edilenler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

          Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

          Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        • 3

          Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

          Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        • 4

          Okulların açılması: 9 Eylül 2024

          Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

          İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

          Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        • 5

          YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

          Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

        • 6

          UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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