2020 ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre okulların açılacağı tarih için tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü kulağı MEB'ten yapılacak açıklamalarda. Geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısında okulların açılacağı tarih görüşüldü. Ardından da Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk 2020 - 2021 okulların açılacağı tarihi açıkladı. Bakan Selçuk son yaptığı açıklamada da "Okulum temiz" projesini anlattı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerdeki toplantısının ardından okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlatılmamasını önerdik" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim yılını şimdiden kutluyor, yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini tekrarlıyorum."

OKULLAR NASIL AÇILACAK? MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

"Okulum Temiz Belgesi" töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık. Bütün okullarımızda "Okulum Temiz" belgesinin alınabilmesi için altyapı hazırlamaktı" dedi.

Okullarda 2 bin denetmen görev alacağını kaydeden Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduğunu açıkladı. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Selçuk, "Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" diye konuştu.

"MEKANSAL VE MÜFREDATTA SEYRELTME OLACAK"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabamız var. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu ile konuşuyoruz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye evrilecek, bizleri hangi riskler bekliyor, velilere yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız, bunları düşünüyoruz. Hangi okulumuz hazır bunlara bakacağız.

Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği günlere hasretiz. Bu çalışmalar konusunda bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içinde olduğunu söylemekten memnuniyet duyarım."

Bakan Selçuk, "Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak" dedi.

Bakan Selçuk, "Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Bilim Kurulu ile beraber ki bu sadece Sağlık Bakanlığı ve MEB'in işi de değil. İlgili tüm kamu kuruluşları bir ortak değerlendirme ortaya koyuyor ve neticesinde kararlar veriliyor. Bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağını kararlaştırırız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular zaten onlar için hazır olarak var" diye konuştu.

Selçuk, "Uzaktan eğitim konusunda bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların birtakım kararlar ortaya koymasını bekliyoruz. Velilerimizin haklı taleplerinin alınması şart" dedi.

Bakan Selçuk, "Okulların bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Açılması noktasında gereken tedbirleri alıyoruz ama bütün toplumdan da beklentimiz var. Okulları beraber açacağız dememizin de temel prensibi bu" diye konuştu.

MEB'TEN YAZ OKULU KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir."