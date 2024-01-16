Okullar ikinci dönemde açılmayacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda da üyelik yapmış olan Prof. Dr. Ateş Kara'nın videosunu paylaştı. Prof. Dr. Kara, paylaşılan videoda üst solunum yolu şikayetlerinin özellikle çocuklarda arttığına dikkat çekip tedbir uyarısında bulundu. Peki, salgın nedeniyle okullar ikinci dönemde açılmayacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
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Son günlerde artan üst solum yolu enfeksiyonu vakalarındaki artış üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda da üyelik yapmış olan Prof. Dr. Ateş Kara'nın videosunu paylaştı. Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı paylaşımda vakların nispeten çocuklar arasında daha fazla yayınlandığına dikkat çekti. Peki, vaklar nedeniyle ikinci dönemde okullar açılmayacak mı? Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte merak edilen detaylar...
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BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.
Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.
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"HAFİFE ALINMAMAMLI"
Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:
"Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."
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OKULLAR İKİNCİ DÖENMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?
Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.
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Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.