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        Okulda silah ateşleyen öğretmen tutuklandı

        İstanbul Beşiktaş'ta, okulda müdür yardımcısına silahla ateş eden öğretmen tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:28
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        Okulda silah ateşleyen öğretmen tutuklandı
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        Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çeken bilişim öğretmeni Serdar A'nın (34) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        MOBİNGE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

        Zanlının emniyetteki sorgusunda, 5 yıl önce eşinden ayrıldığını belirterek, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobbinge maruz kaldığını öne sürdüğü öğrenildi.

        Daha önceki bir toplantıda okul müdürünün kendisini başka yere tayin ettirmekle tehdit edip hakarette bulunduğunu iddia eden zanlının, bu nedenle müdüre düşmanlık beslediğini söylediği kaydedildi.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar A, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan Serdar A, "tutuklama talebiyle" nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik şüphelinin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, okul müdür yardımcısına silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti.

        İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri öğretmeni gözaltına almış, zanlının üzerinde ve çantasında ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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