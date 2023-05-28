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Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı

Giriş: 28.05.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da bir okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı!
AA

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

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