Okulda saha çöktü! Çöp arabası çukura düştü

Okulun basket sahası çöktü! Çöp arabası çukura düştü
Aydın'da bir lisenin bahçesine çöp toplamak için giren belediyeye ait çöp kamyonu, basket sahasının çökmesi sonucu çukura düştü. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı
Faciadan dönülen olay Aydın İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde, öğle saatlerinde meydana geldi.
İHA'da yer alan habere göre, konteynerlerde bulunan çöpleri toplamak için okula giren belediyeye ait bir çöp kamyonu, basketbol sahasından geçtiği sırada beton zemin çöktü.
Çöp kamyonu çökme sonucu oluşan çukura düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Ekiplerin çöp kamyonunu düştüğü çukurdan çıkarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.