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        Haberler Bilgi Yaşam Okula telefon getirmek yasak mı? MEB açıkladı! 2024-2025 İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta telefon kullanması yasak mı?

        Okula telefon getirmek yasak mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta telefon kullanması yasak mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine göre 9 Eylül'de okullar açılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula hazırlıklarını sürdürürken okula telefon getirip getirmeme konusunda açıklama var mı merak ediyor. Okullarda telefon kullanımıyla alakalı MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle merak edilenleri yanıtlamıştı. Peki Okula telefon getirmek yasak mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta telefon kullanması yasak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:15
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        • 1

          Okula telefon getirmek yasak mı? 2024-2025 Eğitim yılı için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, liseler 9 Eylül'de okula başlıyor. Okula telefon getirip getirilmeyeceği belli oldu. İşte detaylar

        • 2

          OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

          MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak.

          UNESCO, “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı.

        • 3
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