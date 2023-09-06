Velilerin gözü okul servis ücretlerinde! Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gözü okul servis ücretlerine çevrildi. Son ulaşım zammının ardından toplu taşıma, taksi ve okul servis ücretlerin zam geldi. En kısa mesafe 0-1 km aylık 792 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 km ise aylık 1901 TL olarak belirlenen 2023 İstanbul servis ücretleri son zammın ardından yükseldi. İşte 2023-2024 aqylık okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti...
- 1
Okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücretleri, okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs, taksi dolmuş ve ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi. Son toplu taşıma zammının ardından gözler "Aylık okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 İstanbul, İzmir, Ankara okul servis ücretlerine ilişkin detaylar...
- 2
İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklandı.
- 3
İSTANBUL ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
-
- 4
ANKARA’DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni okul servis ücretlerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira,
6-10 kilometre için 13 bin 245 lira alınacak.
10-15 kilometre arası alınan 9 bin 60 liralık ücretse 15 bin 410 liraya yükseldi.
15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak.
- 5
İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy çokluğuyla onaylanan karara göre yeni okul servis ücretleri tarifesine göre en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık bin 223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lTL olarak belirlendi.
Anaokulu ve özel okul öğrenci taşıma ücreti ise aylık 1470 TL ile 3 bin 315 lira arasında belirlendi.