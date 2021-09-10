Okul servis sayısı neden azaldı?

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenci servislerinde krizler bitmek bilmiyor. Habertürk geçtiğimiz günlerde servislerde sürücü açığının ortaya çıktığını ve 65 yaş sınırı nedeniyle de şirketlerin şoför bulmakta zorlandığını gündeme getirmişti. Sorunu anlatan şirket yetkilileri, sürücülerin okulların tekrar kapanma korkusu nedeniyle servislerde çalışmak istemediklerini ve 65 yaş sınırı nedeniyle de şoför bulmakta zorlandıklarını kaydetmişti.
Son olarak ise okul servis sayısının azaldığı öğrenildi. Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, bu durumun nedeninin velilerin yeni bir kapanma korkusuyla çocuklarını ilk günlerde kendilerinin okula götürmelerinden kaynaklandığını ve Ankara'daki servis sayılarında bir azalma olmadığını söyledi.
Elmadağlı, "Bir pandemi sürecinden çıktık. geçen yıl 30-40 servis olan bazı okullarımızda şu anda 15-20 servis var. Bazılarında da yoğunluk var. Bazı veliler çocuklarını servise vermiyor tekrar kapanma olur korkusuyla. Bu yıl Ankara'da yine 7 bin 315 servis var. Servislerimizde bir azalma olmadı. Ama bazı servislerimiz okullardan gelecek işleri bekliyorlar. Hem veliler de hem de servislerde var olan bir mağduriyet söz konusu. Fiyatlarda ise bu yıl yüzde 15'lik bir artırım yaptık. Ama bunun yanında bazı özel okullar kendileri farklı şeyler istedikleri için fiyatlar anormal derecede yükseldi. Ama bizim tavsiyemiz tarifelerde yazan ücretlerin dışına çıkılmamasıdır. Bu noktada veliler gerekli yerlere müracaatlarını yapmalı." şeklinde konuştu.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, "Bazı servislerde bir takım farklı ücretler talep ediliyor. Örneğin araçlarda rehber olduğunu söylüyorlar. Ancak tüm bunlar mevzuatlara aykırı. Bir de bazı velilerimiz çocuklarını bulaş korkusuyla servise bindirmek istemiyor. Bazı özel okullar da kendi şirketlerini kurdu. Bu şirketlerin bazılarından da da fahiş fiyatlar gelebiliyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!