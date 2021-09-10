Okul servis sayısı neden azaldı?

HABERTURK.COM

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenci servislerinde krizler bitmek bilmiyor. Habertürk geçtiğimiz günlerde servislerde sürücü açığının ortaya çıktığını ve 65 yaş sınırı nedeniyle de şirketlerin şoför bulmakta zorlandığını gündeme getirmişti. Sorunu anlatan şirket yetkilileri, sürücülerin okulların tekrar kapanma korkusu nedeniyle servislerde çalışmak istemediklerini ve 65 yaş sınırı nedeniyle de şoför bulmakta zorlandıklarını kaydetmişti.

Son olarak ise okul servis sayısının azaldığı öğrenildi. Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, bu durumun nedeninin velilerin yeni bir kapanma korkusuyla çocuklarını ilk günlerde kendilerinin okula götürmelerinden kaynaklandığını ve Ankara'daki servis sayılarında bir azalma olmadığını söyledi.

Elmadağlı, "Bir pandemi sürecinden çıktık. geçen yıl 30-40 servis olan bazı okullarımızda şu anda 15-20 servis var. Bazılarında da yoğunluk var. Bazı veliler çocuklarını servise vermiyor tekrar kapanma olur korkusuyla. Bu yıl Ankara'da yine 7 bin 315 servis var. Servislerimizde bir azalma olmadı. Ama bazı servislerimiz okullardan gelecek işleri bekliyorlar. Hem veliler de hem de servislerde var olan bir mağduriyet söz konusu. Fiyatlarda ise bu yıl yüzde 15'lik bir artırım yaptık. Ama bunun yanında bazı özel okullar kendileri farklı şeyler istedikleri için fiyatlar anormal derecede yükseldi. Ama bizim tavsiyemiz tarifelerde yazan ücretlerin dışına çıkılmamasıdır. Bu noktada veliler gerekli yerlere müracaatlarını yapmalı." şeklinde konuştu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, "Bazı servislerde bir takım farklı ücretler talep ediliyor. Örneğin araçlarda rehber olduğunu söylüyorlar. Ancak tüm bunlar mevzuatlara aykırı. Bir de bazı velilerimiz çocuklarını bulaş korkusuyla servise bindirmek istemiyor. Bazı özel okullar da kendi şirketlerini kurdu. Bu şirketlerin bazılarından da da fahiş fiyatlar gelebiliyor." dedi.