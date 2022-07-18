Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2022: Okul öncesi öğretmenliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Okul öncesi öğretmenliği alanında okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Okul öncesi öğretmenliği taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Okul öncesi öğretmenliği üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Okul öncesi öğretmenliği başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Okul öncesi öğretmenliği taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Okul öncesi öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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