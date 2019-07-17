17 TEMMUZ 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 14:21 | Güncelleme: Gündem
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

ÜNİVERSİTE ADIBÖLÜMBURS ORANIPUAN TÜRÜKONT.BAŞARI SIRALAMASITABAN PUAN
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ4415466,23363
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ602305429,0508
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ503156423,31063
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ33318421,81686
TED ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ54721415,04411
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ806273408,51594
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ47208405,89086
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ607509404,61866
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ108595401,75994
EGE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ608930400,70087
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6010211398,16504
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ510656396,59437
MARMARA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ9011106395,80829
DİCLE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5011593394,89184
GAZİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ10011593394,77956
ANADOLU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6013184391,79382
ANKARA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7013184391,63568
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8013772390,59542
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ414326390,47354
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5514326389,71023
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ714933389,42405
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8015539387,6802
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ716173387,48395
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ716173387,45201
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6016802386,12135
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8017508385,48938
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7017508385,31717
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8018230384,15092
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7018230384,12561
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ618230384,01621
MERSİN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8018966383,41532
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ418966382,96379
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6019685382,16247
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6020450380,93329
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8020450380,83846
FIRAT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6021306379,71391
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ9022140379,19356
SAKARYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6022140378,99143
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6022140378,58285
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6022140378,50038
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7022960377,75605
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ4022960377,55429
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ4022960377,54209
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ5523809376,77955
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6023809376,74714
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6023809376,54144
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7024729376,3724
TRABZON ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8024729376,28647
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ4025616374,91706
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6025616374,78997
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5025616374,60122
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6026553374,30289
TRAKYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6027540373,37162
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5028514372,42791
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ5028514372,10989
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6028514372,05784
AMASYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6029569371,24208
AKSARAY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5029569371,01182
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8029569370,99193
DÜZCE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5029569370,75533
UŞAK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5030699370,24041
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ7030699370,22813
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ9030699370,10255
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6030699369,86316
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6030699369,80247
ORDU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6030699369,71396
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ5030699369,58015
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6031866369,29043
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7031866368,75126
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8032978367,93643
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ7034204367,46087
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6034204367,05734
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6034204366,63168
GİRESUN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8034204366,53222
KAFKAS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6035367366,28441
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ1235367365,99339
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ7035367365,96353
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6036553365,37146
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6036553364,95218
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ6036553364,87903
SİNOP ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsizSÖZ8036553364,87012
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ836553364,65598
SAKARYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6037746363,79969
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ337746363,65781
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ5039049363,27778
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6039049363,16072
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6040361361,9353
GİRESUN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ8043229360,45669
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ7043229360,39624
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiİÖ-ÜcretliSÖZ6043229359,53719
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ854172353,37795
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ755903352,15781
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ1563381348,27785
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ663381347,67983
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ1667330345,53177
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ5369470345,30082
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ571610344,08738
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ871610343,99555
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ3575984342,1488
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ2480557339,86792
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ585359337,69096
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İndirimliSÖZ1098277333,06537
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ25112647328,11719
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ63112647327,99439
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ11131731322,44057
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ12138436320,48093
TED ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ25145426317,97655
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ63180870308,91644
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ24212347302,33595
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İndirimliSÖZ10222231299,91979
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ12248127295,32984
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ59253449293,86611
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ24259019292,77069
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İndirimliSÖZ25275993290,31324
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ16281809289,4075
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ23281809288,53428
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ25287703288,34957
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ30287703288,03272
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ36293732286,98972
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ55293732286,64299
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ45299873286,32613
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ20299873286,14403
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimliSÖZ33299873286,06064
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İndirimliSÖZ4299873285,86847
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ14299873285,85488
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ7299873285,59345
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ6DOLMADIDOLMADI
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ10DOLMADIDOLMADI
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ10DOLMADIDOLMADI
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ48DOLMADIDOLMADI
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ18DOLMADIDOLMADI
 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X