02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Datça ilçesindeki İskele Mahallesi'nde 1995 yılında eğitim-öğretime açılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 24 yıldır kimsenin fark etmediği tarihi yazıt bulundu.
Datça Belediyesi tarafından Osman Çetiner Sokak'ta yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan yazıt belediyede görevli arkeolog ve restoratör Okan Özalp'in dikkati sayesinde fark edildi.
DHA'nın haberine göre düzenleme sırasında yükselmesi planlanan yol zemininin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi yazılı yazıtı fark edince, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.
Müzeden gelen ekip yazıtı inceleyip, yerinden alınmasına karar verdi. Belediye işçileri tarafından restoratör ve arkeolog Okan Özalp'in gözetiminde zarar görmeden yerinden çıkartılan tarihi eser, tutanakla Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI
Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi.
Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.
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