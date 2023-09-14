Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okul çağındaki çocuklara yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması önerildi

        Okul çağındaki çocuklara yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması önerildi

        Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, okul çağındaki çocuklarda görülen göz bozukluklarının okul başarılarında düşüşe sebep olabilme ihtimaline karşı çocukların yılda bir kez göz muayenesinden geçilmesi gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul çağındaki çocuklara yılda bir kez göz muayenesi önerisi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, okul çağındaki çocukların tahtaya gözlerini kısarak bakması, gözlerini kırpıştırmak ya da kitap okurken satırları atlaması gibi durumların göz bozukluğuna işaret olabileceğini belirtti.

        Çocukların düzenli kontrole getirilmemesi halinde okul başarılarında düşüş yaşanabileceğini aktaran Kılıç, "Eğer ki öğretmen veliyi çocuğun okul başarısında düşme, özgüven eksikliği gibi bir durum sebebiyle uyarırsa hemen aklımıza kötü bir şey getirmeden önce belki basit bir göz problemiyle bu sorunun çözülebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu gibi durumlara baş ağrısı da eşlik ediyorsa çocuk hastalıkları hekimine muayene olduktan sonra biz göz doktorlarına başvurmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

        20-20-20 KURALINA DİKKAT!

        Bu konuda ailelere çok büyük görev düştüğünü vurgulayan Kılıç, şu bilgileri verdi: "Halk arasında göz bozukluğu dediğimiz, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz kırma kusurlarının tanısını burada koyuyoruz. Örneğin, hipermetropisi olan çocuğun özellikle yakın görme bozukluğu gözlük ile düzeltilebilir. Bu tedavi ile çocuğun baş ağrısı yakınmaları azalabilir. Çocukta sadece kırma kusurlarının tedavi edilmesiyle çocuğun okul başarısında gözle görülür artış olabileceğinden öğretmenlerin velileri uyarmaları halinde göz hekimine başvurmalarını öneriyoruz.

        İki saat boyunca sürekli ödev yapacaksa çocuk, ara vererek dersini çalışmalı sürekli ekrana maruz kalmamalıdır. 20-20-20 kuralı dediğimiz bir yöntem var. 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakarak gözü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi hastalıkların sadece gözlük veya kontakt lens ile önüne geçebileceğimiz için en azından yılda bir kez çocuklarımızı göz muayenesine getirerek okul başarısını, arkadaşları ile uyumunu kendine güvenini sağlayabiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #göz muayenesi
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hatalı sollama" facia getirdi!
        "Hatalı sollama" facia getirdi!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Refüje bırakılan bidon paniğe yol açtı!
        Refüje bırakılan bidon paniğe yol açtı!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Habertürk Anasayfa